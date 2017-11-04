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175 лет назад 2016
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Защитник «Наполи» Гулам вернётся в строй не раньше, чем через три месяца

Футбол

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам, который получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:4), был прооперирован.

Напомним, что у Гулама был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена.

В пятницу утром 26-летнему алжирскому футболисту была сделана операция в римской клинике.

Как сообщает официальный сайт неаполитанского клуба, Гулам сможет вернуться к тренировкам с командой не раньше, чем через 90 дней.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Гулама.

У защитника «Наполи» Гулама диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Источник: Официальный сайт ФК "Наполи" Сообщить об ошибке
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Наполи Гулам Фаузи Травмы — футбол Фото
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