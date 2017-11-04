Защитник «Наполи» Гулам вернётся в строй не раньше, чем через три месяца

Защитник «Наполи» Фаузи Гулам, который получил серьёзную травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:4), был прооперирован.

Напомним, что у Гулама был диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена.

В пятницу утром 26-летнему алжирскому футболисту была сделана операция в римской клинике.

Как сообщает официальный сайт неаполитанского клуба, Гулам сможет вернуться к тренировкам с командой не раньше, чем через 90 дней.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Гулама.