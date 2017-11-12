Клопп: Робертсон играет не так часто, как в «Халле», потому что должен прибавить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном уходе защитника Эндрю Робертсона, который летом перешёл из «Халл Сити» за £ 8 млн, но появился на поле всего в трёх матчах первой команды во всех турнирах.

«Люди скажут: «Почему ты это делаешь? Потому что он здесь, но не играет?». Потому что он должен учиться. Но проблем нет. Мы говорим об этом, и он знает, что должен прибавить. Пока другие игроки выглядят лучше. Альберто Морено похож на маленькую машину, он никогда не показывает, что устал.



Может быть, он недоволен, что не может играть так часто, как в „Халл Сити“. Но всё дело в прогрессе. Прибавляй и будь готов к своему шансу», — цитирует тренера сайт клуба.