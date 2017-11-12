Мората: Испания заставляет соперников выглядеть хуже, чем они есть на самом деле

Нападающий сборной Испании Альваро Мората поделился мнением о победе в товарищеском матче с командой Коста-Рики, одержанной в Малаге со счётом 5:0.

«В последнее время мы заставляем соперников выглядеть хуже, чем они есть на самом деле. У нас была отличная игра с Италией, и с Коста-Рикой получилось так же. Это хорошо, когда наша команда начинает играть в свой футбол», — сказал Мората.

14 ноября сборной Испании предстоит сыграть со сборной России в Санкт-Петербурге. Билеты на матч можно купить на «Чемпионате».