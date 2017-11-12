Лопетеги: счёт 5:0 не отражает реальную разницу между Испанией и Коста-Рикой

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился мнением о победе в товарищеском матче с командой Коста-Рики, одержанной в Малаге со счётом 5:0.



«Я рад, но это не лучший день за период моей работы в сборной. Мы забивали больше в официальных матчах, но больше всего меня радует отношение команды, независимо от того, официальная это игра или нет. Мы играли до последнего удара, и это отношение к делу может привести нас к успеху. У нас получилась хорошая игра.



Быстрый гол изменил динамику матча и осложнил ситуацию для наших соперников. Тем не менее, сборная Коста-Рики — очень хорошая команда, и эта встреча была бы совсем другой, если бы матч проводился на чемпионате мира. Счёт 5:0 не отражает реальную разницу между сборными. Теперь мы готовимся к следующей игре», — цитирует специалиста интернет-издание Football Espana.



14 ноября сборной Испании предстоит сыграть со сборной России в Санкт-Петербурге. Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».

Испания забила пять голов Коста-Рике перед матчем с Россией