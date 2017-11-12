Крафт: был вне себя от радости, увидев на своём фланге Дармиана, а не Инсинье

Защитник сборной Швеции Эмиль Крафт остался доволен победой своей команды над соперниками из Италии (1:0) в первой игре раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018. Форвард итальянцев Лоренцо Инсинье появился на поле на 76-й минуте.

«Я был вне себя от радости, когда увидел, что мне на фланге будет противостоять Маттео Дармиан, а не Инсинье. Лоренцо очень хороший игрок, поэтому я, очевидно, предпочёл бы играть против Дармиана. Инсинье — это более сложный игрок, с которым нелегко иметь дело. Дармиан чаще всего доходит до угла поля и разворачивается.



Я думаю, что Инсинье начнёт вторую игру с первых минут, а Италия перейдёт на схему 4-4-2 с ним на фланге», — цитирует игрока SoloCalcio.