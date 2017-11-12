Орье рассказал, когда решил покинуть «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье, перешедший в лондонскую команду летом этого года из «ПСЖ», рассказал, когда решил покинуть парижский клуб.

«Я решил покинуть „ПСЖ“ после того, что произошло в Лорьяне. После того случая я не мог оставаться собой и чувствовал над собой давление. После таких эпизодов можно стать параноиком», — цитирует ивуарийца Mundo Deportivo со ссылкой на Canal+.

Весной этого года в выездном матче «ПСЖ» с «Лорьяном» (2:1) главный тренер парижан Унаи Эмери во втором тайме попросил Орье выйти на поле вместо получившего травму Томаса Менье, однако Серж не спешил переодеваться в игровую форму и сделал это лишь спустя восемь минут. После этого многие французские СМИ написали, что Орье не хотел выходить на поле и хочет покинуть «ПСЖ».