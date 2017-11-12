Жиру из-за травмы не поможет сборной Франции в матче с Германией

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру не поможет своей национальной команде в товарищеском матче с Германией, который состоится в Кёльне 14 ноября. Как сообщает пресс-служба французской сборной, у форварда лондонского «Арсенала» выявлено небольшое повреждение мышц.

Жиру получил травму в товарищеском матче с Уэльсом (2:0), который прошёл вчера, 11 ноября. В той встрече 31-летний футболист забил свой 29-й мяч в 69 матчах за сборную Франции. Форвард покинул поле на 73-й минуте, через две минуты после гола.