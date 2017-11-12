«Урал» одержал победу над «Амкаром» в товарищеском матче

«Урал» в Екатеринбурге одержал победу над «Амкаром» (2:1) в товарищеском матче. В составе хозяев голы забили Артём Фидлер и Грегор Балажиц, а у пермяков отличился Фелицио Браун Форбс. По договорённости между клубами игра проходила в закрытом режиме.

«До перерыва была равная борьба, и моменты возникали в основном после передач с флангов. После перерыва характер игры практически не изменился. В целом матч был равным. Футболисты «Амкара» старались проводить быстрые атаки, хозяева поля больше действовали позиционно. Гости сумели открыть счёт вскоре после возобновления игры. Форбс откликнулся на передачу партнёра и переправил мяч в пустые ворота с близкого расстояния.



Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Александра Тарханова смелее пошли в атаку и вскоре восстановили равновесие. Манучарян, вышедший на замену, подобрал мяч после навеса со стандарта и выкатил снаряд Артёму Фидлеру, который практически без помех переправил мяч в ворота. А вскоре ещё одно стандартное положение принесло «Уралу» успех. Грегор Балажиц после навеса с углового головой изящно переправил снаряд в сетку. Гости, в составе которых на замену вышли молодые футболисты, получили великолепную возможность сравнять счёт, но не смогли реализовать выход один на один. Уральцев спас вратарь, который находится на просмотре и вышел несколькими минутами ранее вместо Годзюра», — сообщается на сайте «Урала».

Товарищеский матч

«Урал» (Екатеринбург) – «Амкар» (Пермь) – 2:1 (0:0).

Голы: Форбс, Фидлер, Балажиц.