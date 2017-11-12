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ЧМ-2018 - Европа
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Де Брёйне раскритиковал игру сборной Бельгии после ничьей в матче с Мексикой

Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне раскритиковал игру команды после ничьей в товарищеском матче с Мексикой (3:3).

«Пока у нас нет хорошей системы игры, мы так и будем продолжать сталкиваться с трудностями в матчах с командами вроде Мексики. Мексика тактически была лучше нас. Их система игры отрезала пятерых наших защитников и в центре поля у них было преимущество — семь против пяти.

Жаль, что мы так и не нашли решения. В команде очень много талантливых игроков. Мы играем по очень оборонительной системе, хотя состав наполнен атакующими игроками, которым нужен мяч. Теперь мы знаем, что в игре с такими командами нужно что-то менять», – цитирует игрока HLN.

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Источник: HLN Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Кевин Де Брёйне ЧМ-2018
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