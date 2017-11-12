Сафонов: попытки сборной в начале игры отнять мяч у Аргентины вызывали улыбку

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал поражение национальной команды России в товарищеском матче с Аргентиной (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Вывеска, на которой написано Аргентина, всегда будет оправдана. Понятное дело, что при всём объёме игры Месси, Агуэро и Ди Мария — игроки высочайшего класса, которые в любую погоду будут играть. Наших ругать нельзя — они играют в свою силу, просто аргентинцы намного по классу выше. Даже играя вполноги, они выглядят лучше россиян. Чтобы снять все вопросы, достаточно посмотреть на стоимость любого игрока сборной Аргентины. Наверное, каждый из них дороже всей нашей команды. Командная игра у аргентинцев не лучшая, даже на чемпионат мира попали в последний момент. Но если сравнивать с нашей сборной, то разница видна невооружённым глазом. Это подтверждается тем, что они в четыре раза больше мячом владели. И в начале игры — я давно такого не видел, чтобы почти три минуты, пока не появился второй мяч, аргентинцы контролировали игру. Наши пытались отнять, и это вызывало улыбку.

На матч брал билеты на всё агентство, и ребята сидели по-разному. Сам стадион произвёл хорошее впечатление. Сразу видно, что поле хорошего класса. В вип-зоне было достаточно еды. К самому стадиону претензий нет. Но когда начали выпускать… Я, учитывая, что был в випе, прошёл к машине, а сыновей ждал полтора часа, пока их выпустят, и они подойдут к машине. Это не совсем правильно. Мне есть с чем сравнить — на «Камп Ноу» стадион пустеет через пять минут. Люди нормально выходят, всё отлажено. Болельщики идут туда, куда им удобно. А водитель с детьми вчера вышел чёрт-те откуда, потому что их погнали в метро, хотя им надо было в другую сторону. А когда толпа идёт, уже никуда не двинешься. Слава богу, что никого не задавили, потому что не дай бог споткнуться, толпу не оставить, когда 80 тыс. идёт…

Главное, что не произошло никаких непредвиденных ситуаций, что все живы и здоровы. Первый блин комом. Хорошо, что матч с Испанией в Питере, потому что многие недовольны были организацией и прийти могло меньше болельщиков», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.