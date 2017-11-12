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«Балтика» разгромила «Спартак-2» со счётом 6:0

Футбол

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала на своём поле «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Скопинцев, а ещё по голу забили Владислав Крючков, Сенин Себай, Антон Кобялко и Денис Шевчук. Таким образом, «Балтика» прервала серию из трёх поражений в ФНЛ, а «Спартак-2» потерпел четвёртое поражение подряд.

«Балтика» (36 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Спартак-2» (30) находится на 10-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
12 ноября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Балтика
Калининград
6 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 – Скопинцев – 7 (пен), 2:0 – Крючков – 19, 3:0 – Себай – 25, 4:0 – Скопинцев – 55, 5:0 – Кобялко – 85, 6:0 – Шевчук – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Спартак-2 ФК Балтика
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