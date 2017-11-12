«Балтика» разгромила «Спартак-2» со счётом 6:0

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала на своём поле «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Балтика» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

В составе победителей дубль оформил Дмитрий Скопинцев, а ещё по голу забили Владислав Крючков, Сенин Себай, Антон Кобялко и Денис Шевчук. Таким образом, «Балтика» прервала серию из трёх поражений в ФНЛ, а «Спартак-2» потерпел четвёртое поражение подряд.

«Балтика» (36 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Спартак-2» (30) находится на 10-й строчке.