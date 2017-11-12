Гризманн признался, что хотел бы играть в одной команде с Неймаром и Мбаппе

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн в эфире одной из французских телепередач признался, что хотел бы играть в одной команде с нападающими «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе, сообщает AS со ссылкой на Telefoot.

В телепередаче Гризманн должен был отвечать только «да» или «нет» на вопросы ведущего. Футболист ответил положительно на вопрос: «Стало бы для тебя исполнением мечты играть в одной команде с Неймаром и Мбаппе?»

Антуан также ответил «нет» на вопрос о том, связывается ли он иногда с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью по телефону. Ранее СМИ сообщали, что Гризманн может оказаться в стане манкунианцев.