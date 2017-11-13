Петкович: сборная Швейцарии хочет пройти как можно дальше на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович после домашней ничьей с Северной Ирландией (0:0) в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 прокомментировал успех своей команды. Швейцарцы получили путёвку на мундиаль благодаря победе в первой стыковой встрече со счётом 1:0.

«Доволен своей командой и тем, чего она добилась. Не только сегодня, а за весь долгий путь. В финальном турнире чемпионата мира – 2018 мы хотим забраться как можно дальше по турнирной сетке. Будем идти от матча к матчу, от соперника к сопернику, не устанавливая на этот счёт каких-либо ограничений», — цитирует Петковича Reuters.