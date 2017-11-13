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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Петкович: сборная Швейцарии хочет пройти как можно дальше на ЧМ-2018

Футбол

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович после домашней ничьей с Северной Ирландией (0:0) в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 прокомментировал успех своей команды. Швейцарцы получили путёвку на мундиаль благодаря победе в первой стыковой встрече со счётом 1:0.

«Доволен своей командой и тем, чего она добилась. Не только сегодня, а за весь долгий путь. В финальном турнире чемпионата мира – 2018 мы хотим забраться как можно дальше по турнирной сетке. Будем идти от матча к матчу, от соперника к сопернику, не устанавливая на этот счёт каких-либо ограничений», — цитирует Петковича Reuters.

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Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Владимир Петкович ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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