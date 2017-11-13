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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Хорватии вышла на чемпионат мира — 2018

Футбол

На стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей) состоялся ответный стыковой матч за право выступать на чемпионате мира — 2018 между сборными Греции и Хорватии.

Завершилась встреча вничью со счётом 0:0. Таким образом, сборная Хорватии вышла на первенство мира в России, так как в первой игре разгромила греков — 4:1.

Хорваты — 28-й участник ЧМ-2018. На турнире также выступят сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко, Туниса и Швейцарии.

ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
12 ноября 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Греция
0 : 0
Хорватия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Фото ЧМ-2018
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