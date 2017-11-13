Бабурин: у «Зенита-2» не отнимают мяч, мы сами его отдаём соперникам

Вратарь «Зенита»-2 Егор Бабурин прокомментировал домашнее поражение от «Оренбурга» (1:2) в матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

«В последних играх у нас неожиданно стали возникать проблемы при исполнении самых элементарных действий, при передачах на несколько метров происходят потери. У нас не отнимают мяч, получается, что мы сами его отдаём соперникам. И сами себе привозим голы.

Играли мы временами очень неплохо, потому что «Оренбург» действовал абсолютно также, как и в первом круге. Тренер сменился, а тактика осталась прежней. Такие команды добиваются минимального преимущества и садятся в оборону, не стремясь увеличить разрыв в счёте. Гости спокойно пускали нас на свою половину поля, и только после этого пытались отобрать мяч. Мы в первой игре имели преимущество над «Оренбургом» по времени владения мячом. Сегодня, наверное, тоже. Однако моменты создавали нечасто, а в итоге уступили", — приводит слова Бабурина пресс-служба «Зенита».