Модрич: будет безумием не дать Даличу поработать со сборной Хорватии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич считает, что нынешний наставник команды Златко Далич заслужил право возглавлять хорватов и во время ЧМ-2018. Далич возглавил сборную Хорватии в начале октября, заменив на этом посту Анте Чачича.

В ответном стыковом матче за попадание на ЧМ хорваты сыграли вничью с Грецией — 0:0. Таким образом, сборная Хорватии добилась права участвовать в первенстве мира в России, так как в первой игре разгромила греков — 4:1.

«Будет безумием не дать Даличу поработать во время чемпионата мира. Он проделал феноменальную работу. Также я хочу поблагодарить нашего бывшего тренера Чачича. Все мы сделали великое дело. Самое главное, что Хорватия пробилась на чемпионат мира», — приводит слова Модрича Goal.