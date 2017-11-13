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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Модрич: будет безумием не дать Даличу поработать со сборной Хорватии на ЧМ-2018

Футбол

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич считает, что нынешний наставник команды Златко Далич заслужил право возглавлять хорватов и во время ЧМ-2018. Далич возглавил сборную Хорватии в начале октября, заменив на этом посту Анте Чачича.

В ответном стыковом матче за попадание на ЧМ хорваты сыграли вничью с Грецией — 0:0. Таким образом, сборная Хорватии добилась права участвовать в первенстве мира в России, так как в первой игре разгромила греков — 4:1.

«Будет безумием не дать Даличу поработать во время чемпионата мира. Он проделал феноменальную работу. Также я хочу поблагодарить нашего бывшего тренера Чачича. Все мы сделали великое дело. Самое главное, что Хорватия пробилась на чемпионат мира», — приводит слова Модрича Goal.

Победные нули Швейцарии и Хорватии. Ещё две сборные едут в Россию
Сборные Швейцарии и Хорватии сыграют на чемпионате мира в России. Нулевые ничьи в ответных матчах их вполне устроили.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Лука Модрич ЧМ-2018
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