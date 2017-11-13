Моуринью нацелился на полузащитника «РБ Лейпциг» Форсберга

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересовался шведским полузащитником «РБ Лейпциг» Эмилем Форсбергом и хотел бы приобрести его в летнее трансферное окно, передаёт Daily Mail.

Согласно информации источника, португальский специалист следил за действиями футболиста в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Швеции и Италии (1:0).

В услугах Форсберга прошлым летом был заинтересован не один европейский клуб, однако руководство и тренерский штаб «Лейпцига» не захотели расставаться с ним.

По итогам 11 туров Бундеслиги Форсберг сыграл в 9 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.