Хайнкес предсказывает Киммиху блестящую карьеру

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес не поскупился на похвалу в адрес полузащитника команды Джошуа Киммиха. Хайнкес уверен, что этот футболист будет очень полезен немецкому гранду.

«Киммих обладает характером, который присущ более опытным футболистам. Например, в этом смысле я мог бы упомянуть таких игроков, как Лам, Швайнштайгер, Мюллер и Нойер. Киммих сделает отличную карьеру, и «Бавария» вполне угадала с его приобретением», — приводит слова Хайнкеса Die Welt.

По итогам 11 туров Бундеслиги Киммих принял участие во всех матчах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.