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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Тренер сборной Хорватии: я недоволен игрой, но главное – мы на чемпионате мира

Футбол

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничейный результат в ответном стыковом матче с Грецией (0:0) за право принять участие в чемпионате мира 2018 года в Россию. Первая встреча завершилась в пользу хорватов – 4:1.

«Я недоволен игрой, но мы вышли на чемпионат мира. Самое главное, что цель достигнута, а игра придёт.
Я ошеломлён и доволен, я похудел на несколько килограмм. На мне была большая ответственность. Вы не представляете, как было тяжело в прошлом месяца. У меня даже нет сил комментировать матч.

Знаю, что сейчас в Хорватии празднуют и радуются, это то, что мы хотели. Что касается моей работы в сборной, я всегда готов продолжить работу, с моей стороны проблемы нет», — цитирует Далича Хорватский футбольный союз.

Сборная Хорватии вышла на чемпионат мира — 2018
Источник: Хорватский футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол ЧМ-2018
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