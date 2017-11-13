«Реал» выставит Бэйла на трансфер и начал искать ему замену

Мадридский «Реал» по окончании нынешнего сезона выставит полузащитника Гарета Бэйла на трансфер, сообщает AS.

Согласно информации источника, «Королевский клуб» уже начал искать замену футболисту сборной Уэльса. Последняя травма Бэйла на тренировке «сливочных» переполнила чашу терпения руководства клуба. С тех пор как валлийский игрок в 2013 году пополнил ряды испанского гранда, он получил 19 травм, в результате чего принял участие лишь в 55% матчей. По окончании предыдущего сезона в его услугах был заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, однако «Реал» решил предоставить Бэйлу шанс проявить себя в текущем сезоне.

«Реал» заплатил за Бэйла более € 100 млн, а его контракт в силе до лета 2022 года. И если манкунианцы готовы были заплатить за него € 120-150 млн, то теперь сумма его трансферной компенсации вряд ли превысит € 70-80 млн.