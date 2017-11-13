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«Челси» может пригласить в клуб экс технического директора «Монако»

Футбол

«Челси» готов сделать предложение бывшему техническому директору «Монако» Луису Кампосу, который ныне работает в «Лилле», сообщает The Times. После ухода Майкла Эменало с поста технического директора синие заняты поисками нового специалиста на освободившуюся должность.

Ранее Кампос привлёк для игры за монегасков таких футболистов, как Килиан Мбаппе, Тома Лемар, Фабиньо, Антони Марсьяль, Бернарду Силва и других. Кампос, по данным издания, считается одним из приоритетных вариантов для «Челси».

Ранее в СМИ сообщалось, что место Эменало в лондонском клубе может занять Фрэнк Лэмпард или Джанфранко Дзола.

Дзола может сменить Эменало на посту технического директора «Челси»
Источник: The Times Сообщить об ошибке
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