Дзола может сменить Эменало на посту технического директора «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Италии Джанфранко Дзола может вернуться в лондонский клуб и сменить на посту технического директора подавшего в отставку Майкла Эменало. Такими сведениями располагает The Sun. В Англии считают, что Дзола сможет устранить конфликтную ситуацию и наладить рабочие отношения между исполнительным директором Мариной Грановской и главным тренером первой команды Антонио Конте.



Дзола защищал цвета «Челси» в течение семи сезонов и признавался болельщиками лучшим игроком. В своей тренерской карьере 51-летний специалист работал с «Вест Хэмом», «Уотфордом», «Кальяри» и «Бирмингемом» и «Аль-Араби».



«Моя мечта, или, скажем так, моя амбиция заключается в том, что в будущем я хочу стать менеджером «Челси». Тем не менее, я понимаю, что мне нужно многое улучшить, чтобы получить эту должность. И я много работаю, чтобы достичь своей цели», — ранее заявлял Дзола.

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