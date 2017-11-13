Дель Пьеро: плохих нападающих в сборной Италии нет

Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от ответного стыкового матча «скуадра адзурра» со Швецией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира—2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Я не думаю, что у нас есть проблемы с вариантами в атаке. Если Иммобиле играет чистого страйкера, то забивает почти в каждом матче.

У Вентуры много вариантов. У него, например, есть Инсинье и Кандрева на правом фланге. Плохих нападающих в сборной Италии нет, но проблема может быть в менталитете", — цитирует Дель Пьеро Sport360.