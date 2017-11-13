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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Дель Пьеро: плохих нападающих в сборной Италии нет

Футбол

Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от ответного стыкового матча «скуадра адзурра» со Швецией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира—2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Я не думаю, что у нас есть проблемы с вариантами в атаке. Если Иммобиле играет чистого страйкера, то забивает почти в каждом матче.

У Вентуры много вариантов. У него, например, есть Инсинье и Кандрева на правом фланге. Плохих нападающих в сборной Италии нет, но проблема может быть в менталитете", — цитирует Дель Пьеро Sport360.

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Источник: Sport360 Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Алессандро Дель Пьеро Антонио Кандрева Джампьеро Вентура Лоренцо Инсинье ЧМ-2018
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