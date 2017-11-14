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Защитник «Урала» Ароян: гол в матче за сборную Армении хочу посвятить жене

Футбол

Защитник «Урала» и сборной Армении Вараздат Ароян поделился впечатлениями от товарищеского матча со сборной Кипра (3:2), в котором он забил один из голов.

«Я очень рад, что после нескольких неудачных матчей мы смогли выиграть две игры, пускай даже товарищеских. Победа — это победа. Рад, что забил, хочу посвятить гол своей жене, которая в первый раз болела за меня на стадионе. Для меня большая честь, что во время матча мне передали капитанскую повязку. В клубе это одно, а в сборной — другое», — цитирует Арояна Armfootball.

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Источник: Armfootball.com Сообщить об ошибке
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Сборная Армении - Футбол Сборная Кипра - Футбол ФК Урал Вараздат Ароян товарищеские матчи
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