Берг: сборная Швеция верила в себя и знала, насколько сильна

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился эмоциями от выхода команды на чемпионат мира 2018 года. В двух матчах плей-офф с Италией шведы не позволили сопернику забить (1:0, 0:0) и пробились на мировое первенство. Итальянцы остались за бортом финальной части чемпионата мира впервые с 1958 года.

«Я счастлив и горд. Мы верили в себя, знали, насколько мы сильны. Именно это и сыграло решающую роль. Мы верили в то, что делаем. Мы бьёмся друг за друга в любой ситуации», — приводит слова Берга пресс-служба УЕФА.