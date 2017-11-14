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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Берг: сборная Швеция верила в себя и знала, насколько сильна

Футбол

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился эмоциями от выхода команды на чемпионат мира 2018 года. В двух матчах плей-офф с Италией шведы не позволили сопернику забить (1:0, 0:0) и пробились на мировое первенство. Итальянцы остались за бортом финальной части чемпионата мира впервые с 1958 года.

«Я счастлив и горд. Мы верили в себя, знали, насколько мы сильны. Именно это и сыграло решающую роль. Мы верили в то, что делаем. Мы бьёмся друг за друга в любой ситуации», — приводит слова Берга пресс-служба УЕФА.

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Это всё-таки случилось!
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Маркус Берг
Новости. Чемпионат мира 2018
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