Хайнкес уверен, что «Бавария» прислушается к нему при выборе нового тренера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что руководство клуба относится с уважением к его точке зрения по тому или иному вопросу. Хайнкес сказал это в связи с вопросом о новом наставнике для команды по окончании текущего сезона.

«Я уверен, что «Бавария» прислушается к моему мнению при выборе нового тренера», — приводит слова Хайнкеса Die Welt.

Хайнкес уже говорил, что хотел бы видеть у руля команды одного из молодых немецких специалистов. Хайнкес, придающий большое значение владению немецким языком для работы в «Баварии», уверен, что при желании таких тренеров в Германии найти можно.

В начале октября Хайнкес сменил уволенного Карло Анчелотти и летом 2018 года покинет немецкий гранд.