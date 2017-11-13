Хайнкес: «Баварии» надо было купить Вернера ещё пару лет назад

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес выразил мнение, что мюнхенскому клубу стоило купить 21-летнего форварда «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернера, когда он ещё выступал за «Штутгарт».

«Баварии» надо было купить Вернера ещё пару лет назад, когда Тимо был игроком «Штутгарта». Он мог бы многому научиться в нашем клубе", — цитирует Хайнкеса Goal.

В нынешнем сезоне Вернер, перешедший в «РБ Лейпциг» в 2016 году, провёл девять матчей в чемпионате Германии и забил шесть голов. Летом этого года молодой нападающий выиграл в составе сборной Германии Кубок конфедераций в России, отличившись тремя голами на турнире.