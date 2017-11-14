Линекер: без Италии, Чили, Нидерландов. Может, пора расширить ЧМ до 48 команд?

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал непопадание сборной Италии на ЧМ-2018.



«Мамма миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года, – не поедет в Россию. Без неё чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи. Поздравляю шведов с выходом на ЧМ. Они проявили исключительную стойкость.



Без Италии. Без Чили. Без Нидерландов. Может быть, пора расширить чемпионат мира до 48 команд? Хотя стоп», – написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без чемпионата мира Это всё-таки случилось!