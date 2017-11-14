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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Линекер: без Италии, Чили, Нидерландов. Может, пора расширить ЧМ до 48 команд?

Футбол

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал непопадание сборной Италии на ЧМ-2018.

«Мамма миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года, – не поедет в Россию. Без неё чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи. Поздравляю шведов с выходом на ЧМ. Они проявили исключительную стойкость.

Без Италии. Без Чили. Без Нидерландов. Может быть, пора расширить чемпионат мира до 48 команд? Хотя стоп», – написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

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Это всё-таки случилось!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Чили — Футбол Сборная Швеции — Футбол Гари Линекер ЧМ-2018
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