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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Мозес: когда настанет время ехать в Россию, Нигерия будет готова

Футбол

Полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Виктор Мозес поделился впечатлением от выступления за национальную команду, отметив, что сборная будет готова к чемпионату мира 2018 года в России.

«Пару лет назад я недостаточно много играл за сборную Нигерии из-за травмы, но этот год был потрясающим. В первой игре отборочного этапа я забил дважды Алжиру, и это помогло набрать три очка.

Я продолжал играть также, на своей естественной позиции. Мне нравится принимать мяч и атаковать, но я не забываю про оборону.

Это был замечательный год. Сборная Нигерии преодолела квалификацию чемпионата мира. Мы заставили весь народ гордиться нами. У нас отличная команда с хорошими, молодыми игроками. Когда настанет время ехать в Россию, мы будем готовы», — цитирует Мозеса пресс-служба «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК "Челси" Сообщить об ошибке
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Сборная Нигерии - Футбол Челси Виктор Мозес ЧМ-2018
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