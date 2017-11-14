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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Рамос – Буффону: мужества, друг, ты великий, мир будет скучать по тебе

Футбол

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поддержал вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона, оставив сообщение на своей странице в «Твиттере». 39-летний голкипер объявил об уходе из национальной команды после невыхода на чемпионат мира 2018 года. Италия по сумме двух стыковых матчей проиграла Швеции.

«Мир будет скучать по тебе. Мужества, друг. Ты великий», — говорится в сообщении.

Сборная Италии накануне в Милане сыграла вничью со Швецией – 0:0, но уступила в первой игре – 0:1 и не пробилась на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол ФК Реал Мадрид Ювентус Джанлуиджи Буффон Серхио Рамос ЧМ-2018
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