Рамос – Буффону: мужества, друг, ты великий, мир будет скучать по тебе

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос поддержал вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона, оставив сообщение на своей странице в «Твиттере». 39-летний голкипер объявил об уходе из национальной команды после невыхода на чемпионат мира 2018 года. Италия по сумме двух стыковых матчей проиграла Швеции.

«Мир будет скучать по тебе. Мужества, друг. Ты великий», — говорится в сообщении.

Сборная Италии накануне в Милане сыграла вничью со Швецией – 0:0, но уступила в первой игре – 0:1 и не пробилась на ЧМ-2018.