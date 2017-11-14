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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Вратарь сборной Египта – Буффону: на ЧМ-2018 все вратари будут играть для вас

Футбол

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари поддержал голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона, который не сыграет на чемпионате мира 2018 года. Итальянцы по сумме двух матчей проиграли Швеции. После игры 39-летний Буффон объявил об уходе из национальной команды. В ответ 44-летний египтянин оставил сообщение на своей странице в «Твиттере».

«Я не могу найти правильные слова. Надеюсь только, что буду на чемпионате мира и попытаюсь компенсировать ваше отсутствие. Все вратари на чемпионате мира будут играть для вас, легенда», — говорится в сообщении.

44-летний вратарь сборной Египта дождался своего первого ЧМ
История Эссама Аль-Хадари, легендарного вратаря сборной Египта, который готов воплотить в жизнь свою главную мечту.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Египта - Футбол Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джанлуиджи Буффон ЧМ-2018
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