Вратарь сборной Египта – Буффону: на ЧМ-2018 все вратари будут играть для вас

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари поддержал голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона, который не сыграет на чемпионате мира 2018 года. Итальянцы по сумме двух матчей проиграли Швеции. После игры 39-летний Буффон объявил об уходе из национальной команды. В ответ 44-летний египтянин оставил сообщение на своей странице в «Твиттере».

«Я не могу найти правильные слова. Надеюсь только, что буду на чемпионате мира и попытаюсь компенсировать ваше отсутствие. Все вратари на чемпионате мира будут играть для вас, легенда», — говорится в сообщении.