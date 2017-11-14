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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Ибрагимович — о выходе сборной на чемпионат мира—2018: мы Звеция

Футбол

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович отреагировал на выход шведской национальной команды в финальную часть чемпионата мира—2018. Шведы в ответном стыковом матче на выезде сыграли вничью с Италией (0:0) и по сумме двух встреч вышли в финальную часть турнира.

«Мы Звеция», – написал 36-летний футболист в «Твиттере».

Ибрагимович опубликовал сообщение на английском языке, при этом намеренно написал не Sweden, а Zweden. С буквы Z начинается имя экс-игрока сборной Швеции.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Златана Ибрагимовича.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Златан Ибрагимович Фото
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