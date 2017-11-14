Ибрагимович — о выходе сборной на чемпионат мира—2018: мы Звеция

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович отреагировал на выход шведской национальной команды в финальную часть чемпионата мира—2018. Шведы в ответном стыковом матче на выезде сыграли вничью с Италией (0:0) и по сумме двух встреч вышли в финальную часть турнира.



«Мы Звеция», – написал 36-летний футболист в «Твиттере».



Ибрагимович опубликовал сообщение на английском языке, при этом намеренно написал не Sweden, а Zweden. С буквы Z начинается имя экс-игрока сборной Швеции.

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