Коне, спасший жизнь вратарю: никогда не буду как Месси или Роналду

Нападающий «Словацко» Франсис Коне, который получил от ФИФА приз фэйр-плей за спасение жизни вратарю, в интервью Extratime рассказал, что никогда не достигнет уровня Лионеля Месси или Криштиану Роналду, но довольствуется тем, что есть.

Тонголезский нападающий спас жизнь голкиперу «Богемианс 1905» Мартину Берковецу. В результате столкновения с соперником Берковец потерял сознание, у него запал язык. 26-летний Коне первым пришёл на помощь пострадавшему.

«Я просто помог парню. Он находился на грани смерти, и я должен был принять меры. Соперник – это не враг. В Таиланде я спас жизнь человеку, а в Африке у меня было ещё два подобных случая.

Я не смог приехать на церемонию вручения премии ФИФА из-за визы, которую мне не выдали. Но я благодарен ФИФА, чешской ассоциации, клубу и агенту за то, что это стало возможно.

Я знаю, что никогда не буду как Роналду или Месси, но, помогая другим, я становлюсь счастливее. До сих пор не могу поверить, что величайшие футболисты мира теперь знают меня», — рассказал Коне.