Кокорин: в моменте с Лунёвым была стопроцентная красная карточка

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Испании (3:3).

«О судействе могу сказать только по моменту с Лунёвым – там стопроцентная красная. У человека серьёзная травма, дай бог ему здоровья. Его уже увезли. Что касается пенальти, нам не видно было. Сказали, в первом моменте игра рукой, во втором – задержка. Но момент с Лунёвым самый страшный. Пенальти не так важен, как здоровье Андрея.

Видите, когда сборная России играет в атаку, можно играть с любым соперникам. Мы набираемся опыта через эти матчи. Была хорошая игра. Мы потихоньку двигаемся, каждый раз выходим практически с новым составом. Нужно в первую очередь сыграться и понять возможности каждого. На мой взгляд, мы хорошо играем именно в атаку.

Хвалил ли Чересов? Поздравил всех с окончанием года, пожелал всем без травм, готовимся к следующему сезону.

После травмы Лунёва решали, кто встанет в ворота, потому что замен уже не было. Без разницы уже было. Почему пошёл Глушаков? Сказал, что больше всех устал. Комбаров? Не, Глушаков попросил отдохнуть чуть-чуть", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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