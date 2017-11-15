Лунёва, получившего травму в матче Россия — Испания, увезли в больницу

Голкипер сборной России Андрей Лунёв, получивший травму в концовке товарищеского матча с Испанией (3:3), покинул стадион «Санкт-Петербург» на карете скорой помощи. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева, вратаря «Зенита» увезли в больницу.

Лунёв серьёзно пострадал после стыка с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, далеко отпустив от себя мяч, после чего пошёл в стык, ударив ногой в голову голкипера. Лунёву, у которого была кровь, перевязали голову, поле страж ворот российской сборной покинул на электрокаре.