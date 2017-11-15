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ЧМ-2018 - Европа
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Агуэро, упавший в обморок в перерыве матча Аргентина — Нигерия, вернулся в отель

Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро, который в перерыве товарищеского матча с командой Нигерии (2:4), прошедшего в Краснодаре, упал в обморок в раздевалке, вернулся в расположение своей команды из больницы. Он отдыхает вместе с остальными членами аргентинской делегации в отеле, сообщается на странице сборной Аргентины в «Твиттере».

Пока Агуэро находился в больнице, ему из Дубая звонил экс-главный тренер сборной Аргентины и бывший тесть Диего Марадона, который интересовался состоянием здоровья нападающего.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Диего Марадона Серхио Агуэро товарищеские матчи Травмы — футбол
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