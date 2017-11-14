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Агуэро в перерыве матча Аргентина — Нигерия упал в обморок

Футбол

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в перерыве товарищеского матча с командой Нигерии (2:4), который прошёл в Краснодаре, упал в обморок в раздевалке, информирует издание Varsky Sports. Футболиста «Манчестер Сити» отвезли в ближайшую больницу на обследование.

В перерыве вместо Агуэро на поле появился форвард Дарио Бенедетто. В первом тайме Серхио забил второй гол в ворота сборной Нигерии, ставший для него 36-м за национальную команду. Агуэро опередил Эрнана Креспо (35 голов) и вышел на чистое третье место по количеству голов за сборную Аргентины. Больше него в национальной команде забили только Габриэль Батистута (54 гола) и Лионель Месси (61 гол).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Аргентины — Футбол Сборная Нигерии - Футбол Серхио Агуэро товарищеские матчи Травмы — футбол
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