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Сотникова: желаю сборной России играть ещё лучше, чем в матче с Испанией

Футбол

Олимпийская чемпионка 2014 года, российская фигуристка Аделина Сотникова, побывавшая на товарищеском матче между сборными России и Испании (3:3) в Санкт-Петербурге, поделилась впечатлениями от увиденного.

«Побывав на игре сборной по футболу в Питере, я стала счастливой обладательницей увиденного! Я не помню, когда в последний раз видела такую игру! Я сидела как на иголках.

Хочу сказать спасибо сборной России за безумные эмоции, которые до сих пор не утихомирились! Я желаю вам играть так всегда, а точнее — ещё лучше, чем сегодня! Вы показали, что можете это, и теперь не отделаетесь. Вся страна ждёт!

Да, я фигуристка, но ребят поддерживаю! И до конца буду верить в них! Одна страна, одна команда, одна сборная!» — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Сотниковой в «Инстаграме».

Матч, в котором было всё: бенефис Смолова, судейский ад, «сухарь» Глушакова
Сборная России на равных играет с Испанией, и это не сон и не шутка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Аделина Сотникова Фото
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