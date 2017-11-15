Глушаков — Лунёву: уверен, скоро вернёшься в строй. Увидимся 27 ноября в Москве!

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказал слова поддержки в адрес голкипера «Зенита» и российской национальной команды Андрея Лунёва, который получил травму во время товарищеского матча со сборной Испании (3:3) в Санкт-Петербурге.



Лунёву была сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника и первичная хирургическая обработка раны. Голкиперу поставили следующий диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области.

«Здоровья Андрею Лунёву! Уверен, всё будет хорошо и ты скоро вернёшься в строй. Увидимся 27 ноября в Москве!» — написал Глушаков в «Инстаграме».

27 ноября в Москве в 18-м туре РФПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом».