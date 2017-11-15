Промес: горд сыграть 25-й матч за сборную, ещё немного до результата Снейдера

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес после завершения товарищеского матча с командой Румынии признался, что гордится тем, что сыграл 25-й матч за свою национальную команду.

«Горд сыграть 25-й матч за сборную. Ещё немного, чтобы добраться до 133 матчей этой легенды», — написал Промес в «Инстаграме», прикрепив к сообщению фотографию со своим соотечественником полузащитником «Ниццы» Уэсли Снейдером.

Оба футболиста вышли в выездной встрече с румынами на замену и помогли сборной Нидерландов одержать победу со счётом 3:0.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Квинси Промеса.