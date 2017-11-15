Прямая трансляция стыкового матча за выход на ЧМ-2018 Австралия — Гондурас

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию ответного матча межконтинентального квалификационного раунда плей-офф между сборными Австралии и Гондураса за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

В первой встрече команды Гондураса и Австралии не выявили сильнейшего. Игра, которая состоялась на поле стадиона «Олимпико Метрополитано» в городе Сан-Педро-Сула, завершилась со счётом 0:0.

Если у вас не отображается видеотрансляция, её можно смотреть на официальном канале Азиатской конфедерации футбола в YouTube.