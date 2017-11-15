До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-игрока «Локо» Дюрицу, завершившего карьеру в своей сборной, проводили песней

Футбол

Игроки сборной Словакии устроили проводы защитнику Яну Дюрице, который принял решение закончить международную карьеру. Команда спела песню 35-летнему футболисту в раздевалке после победы над командой Норвегии в товарищеском матче (1:0).

В футболке сборной Словакии Дюрица провёл 88 матчей и забил 4 гола. В национальной команде защитник дебютировал в июле 2004 года. Игрок известен в России по выступлениям за «Сатурн» и «Локомотив».

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «фейсбуке» Словацкого футбольного союза.

Дюрица спустя 13 лет решил завершить выступление в сборной Словакии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сатурн Сборная Словакии — Футбол ФК Локомотив Ян Дюрица
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент