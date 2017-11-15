Неймар рассказал юному английскому фанату, почему перешёл в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал юному английскому болельщику, почему перебрался из «Барселоны» в столичный французский клуб. О своём решении бразилец поведал в подтрибунном помещении в преддверии товарищеского матча Англия – Бразилия 0:0.

Mirror пишет, что, когда команды готовились выйти на поле, один из мальчиков, которым предстояло появиться на зелёном газоне вместе с игроками, спросил Неймара, почему тот перешёл в «ПСЖ». Времени на ответ было мало, но Неймар ответил: «Перешёл, чтобы сделать французскую лигу лучше».

В текущем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 8 матчах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.