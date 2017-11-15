«Халл Сити» присоединился к акции в поддержку ЛГБТ

«Халл Сити», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, присоединился к акции в поддержку ЛГБТ. Об этом говорится на официальном сайте английского клуба.

Команды Чемпионшипа по всей стране объединятся в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в рамках компании Rainbow Leces, которая пройдёт с 25 ноября по 3 декабря 2017 года. Во время матчей угловые флаги на стадионах будут радужного цвета. Клубы также сменят свои логотипы на радужные. Разноцветными будут и капитанские повязки.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице «Халл Сити» в «твиттере».