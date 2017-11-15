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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Мальдини: провал сборной Италии — наш шанс всё изменить

Футбол

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Это огромное разочарование, но мы можем начать всё с нуля и использовать этот провал в качестве возможности всё изменить.

Нам нужно перестроить систему подготовки молодёжи, чтобы мы могли смотреть в будущее без страха, потому что я всё ещё вижу те же лица в итальянском футболе, что и 15 лет назад, когда уходил из сборной», — сказал Мальдини в интервью La Repubblica.

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Источник: La Repubblica Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Паоло Мальдини ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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