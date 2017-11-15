Мальдини: провал сборной Италии — наш шанс всё изменить

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини прокомментировал невыход национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Это огромное разочарование, но мы можем начать всё с нуля и использовать этот провал в качестве возможности всё изменить.



Нам нужно перестроить систему подготовки молодёжи, чтобы мы могли смотреть в будущее без страха, потому что я всё ещё вижу те же лица в итальянском футболе, что и 15 лет назад, когда уходил из сборной», — сказал Мальдини в интервью La Repubblica.