Стротман: римское дерби будет топ-матчем по всем параметрам, фаворита нет

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 13-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (18 ноября).

«Дерби — это всегда особая игра. В этом сезоне „Лацио“ и „Рома“ в полном порядке, так что римское дерби будет топ-матчем по всем параметрам. В этой игре нет фаворита, мы увидим, кто будет лучше в субботу вечером и кто возьмет три очка», — сказал Стротман в интервью Premium Sport.

«Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А, «Рома» — пятая.