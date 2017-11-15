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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии

Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура, под руководством которого национальная команда впервые за последние 60 лет не попала в финальную часть чемпионата мира, покинул занимаемый пост.

«С сегодняшнего дня Джампьеро Вентура больше не является главным тренером национальной сборной», — говорится в пресс-релизе Федерации футбола Италии.

Вентура, возглавивший команду после Евро-2016, на посту главного тренера сборной Италии провел 17 матчей, в которых команда одержала 10 побед, трижды проиграла и четыре раза сыграла вничью.

Итальянская команда не смогла пробиться на мундиаль, проиграв по сумме двух встреч сборной Швеции со счётом 0:1.

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Источник: Федерация футбола Италии Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Джампьеро Вентура ЧМ-2018
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