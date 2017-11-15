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«Ренн» объявил об уходе из клуба экс-голкипера «Крыльев Советов»

Футбол

Алжирский голкипер Раис М'Боли, известный в России по выступлению за «Крылья Советов», покинул «Ренн», сообщает официальный сайт французского клуба.

31-летний футболист и «Ренн» расторгли соглашение по обоюдному согласию. Где продолжит карьеру М'Боли, пока неизвестно.

М'Боли перешёл в «Ренн» из турецкого клуба «Антальяспор» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он принял участие в одном матче и пропустил три гола. Алжирец выступал в составе «Крыльев Советов» с 2011 по 2013 год.

Экс-голкипер «Крыльев Советов» Мболи перешёл в «Ренн»
Источник: официальный сайт "Ренна" Сообщить об ошибке
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