Игроки «Интера» поздравили Эдера с днём рождения, забросав его яйцами

Футболисты «Интера» необычным образом решили поздравить своего партнёра по команде нападающего Эдера с днём рождения.

Итальянский футболист бразильского происхождения находился на массажном столе, когда в комнату вошли игроки «Интера», начали разбивать об его голову яйца и осыпать мукой. Соответствующее видео опубликовал в своём «инстаграме» нападающий Мауро Икарди.

Сегодня, 15 ноября, Эдеру исполнился 31 год. Форвард защищает цвета «Интера» с 2016 года.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Мауро Икарди.