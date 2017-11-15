Адвокат объяснил решение покинуть сборную Нидерландов

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат, который покинул пост после товарищеского матча с Румынией (3:0) 14 ноября, объяснил решение об уходе из национальной команды.
«Ухожу с поста, поскольку считаю, что пришло время для другого поколения. Не сомневался по поводу этого решения. Пришло время молодым показать, на что они способны», — приводит слова 70-летнего специалиста официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
Адвокат был назначен главным тренером сборной Нидерландов весной этого года, но не смог вывести оранжевых на чемпионат мира 2018 года.
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