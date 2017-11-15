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Количество команд 54
Статус турнира окончен
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Адвокат объяснил решение покинуть сборную Нидерландов

Футбол

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат, который покинул пост после товарищеского матча с Румынией (3:0) 14 ноября, объяснил решение об уходе из национальной команды.

«Ухожу с поста, поскольку считаю, что пришло время для другого поколения. Не сомневался по поводу этого решения. Пришло время молодым показать, на что они способны», — приводит слова 70-летнего специалиста официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Адвокат был назначен главным тренером сборной Нидерландов весной этого года, но не смог вывести оранжевых на чемпионат мира 2018 года.

Адвокат повторил рекорд 77-летней давности по количеству побед сборной
Источник: Официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Румынии — Футбол Дик Адвокат ЧМ-2018
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